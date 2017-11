بالصور.. شارون ستون تثير إعجاب المتابعين بالمايوه الأزرق

أماني الغامدي(صدى):

أثارت النجمة العالمية شارون ستون ، اعجاب المتابعين ومحبيها عبر مواقع التواصل الأجتماعي ، عقب نشر صور لها وهي ترتدي مايوه أزرق مؤلف من قطعة واحده أثناء قضاءها اجازتها على شاطئ البحر في ميامي.

وعلى الرغم من ان بطلة Basic Instinct على مشارف الـ 60 من عمرها الا انها بدت بهذه الاطلالة اصغر سناً ورشيقة .

يذكر أن آخر أعمال ستون، كان فيلم A Little Something for Your Birthday، الذي صدر في منتصف العام الجاري. ومن المقرر أن يطرح لها قريبًا الفيلم التليفزيوني Mosaic.