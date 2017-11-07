الخائن..آسيوي يستغل غياب صاحب العمل الخليجي ويهتك عرض ابنته

دبي(صدى):

وجهت محكمة الجنايات في دبي لسائق آسيوي تهمة هتك عرض ابنة صاحب الشركة التي يعمل بها والبالغة من العمر 16 عامًا.

واستغل السائق، 42 عاما-، سفر والدي الفتاة خارج الدولة للعلاج، واختلاءه بالمجني عليها أثناء توصيل وجبة طعام لها، طلبها لها عمها الذي كان يدير الشركة في غياب والدها، وضعف المجني عليها وقلة حيلتها وانفراده بها، وحاول الاعتداء عليها بسبب معرفته بوجودها بمفردها بعد سفر والديها إلى الخارج لعلاج والدتها.

وباغت السائق الفتاة وأمسكها من ذقنها وهتك عرضها، ولما هربت منه إلى غرفتها لحقها مصرا على تنفيذ رغباته، إذ أمسكها مرة ثانية واستطال في هتك عرضها، قبل أن يغادر المكان مجبرًا بمقاومتها له ودفعه خارج المنزل.

وطالبت النيابة العامة الهيئة القضائية في محكمة الجنايات بحبس المتهم وإبعاده عن الدولة بعد الحكم عليه وقضائه مدة الحكم.