” آيفون X ” الجديد يتسبب في أزمة بين المستخدمين بعد شرائه

نورة الشهري(صدى):

قام بعض مستخدمي الهاتف الجديد آيفون X بإعادته مرة أخرى للشركة، بعد أيام قليلة من شرائه.

نشرت وسائل إعلام أجنبية، قصة شخص من أحد كبار المعجبين بشركة آبل، قام بشراء هاتف أيفون X إلا أنه اشتكى منه بعد عدة أيام قليلة، وقام بإعادته إلى الشركة مبررًا ذلك بأن الهاتف مزعج للغاية وأن إيماءات التمرير كانت مزعجة، فيما أشار إلى أن الشاشة كانت سيئة، موضحًا أن شاشة آيفون 6s أفضل منه بكثير.

فيما نشر موقع phonearena الهندي، قصة رجل في جنوب ولاية فلوريدا الأمريكية، كان ينتظر وصول آيفون X بفارغ الصبر، حيث قام بطلب الهاتف بشكل مسبق يوم 27 أكتوبر، ليصل له الهاتف في 3 نوفمبر الجاري يوم إطلاق الهاتف، إلا أنه قام بعد عدة أيام قليلة بإعادة الهاتف للشركة، موضحًا أنه لم يكن مفيدًا لعمله وأنه لم يقم بتلبية احتياجاته، ثم قام بشراء هاتف جلاكسي نوت 8 من سامسونج في النهاية.

فيما أرجعت بعض المستخدمين سبب ذلك أن هاتف آيفون X يعتبر مميزًا بشكل كبير ويوفر الكثير من الخدمات والمميزات التي لم تظهر في أي هاتف من قبل، مما يجعله شيئًا غير مألوف وصعب على الكثير من المستخدمين، على عكس النسخ السابقة التي كانت توفر مميزات متشابهة يعرفها المستخدمون بالفعل.