أهالي بني مالك عسير يعزون القيادة في وفاة الأمير منصور

إبراهيم الزهراني(صدى):

تقدم نائب وأعيان وأهالي قرية العين آل يعلا ببني مالك عسير بأحر التعازي لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد ووزير الدفاع وصاحب السمو الملكي الامير مقرن بن عبدالعزيز وإلى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد امير منطقة عسير وإلى كافة الأسرة الكريمة المالكة في الفقيد الغالي صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة عسير.

وندعو الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم الجميع الصبر وحسن العزاء.