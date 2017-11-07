مصرع مساعد طيار إثر تحطم مروحية روسية طراز ” إن-2 “

موسكو(صدى):

أدى تحطم طائرة روسية طراز ” إن-2 ” ، اليوم الثلاثاء، إلى نجاة الطيار ومصرع مساعده، في منطقة أمور بأقصى شرق روسيا.

وكانت الطائرة قد أقلعت في الساعة 8:45 من فجر اليوم من مطار في مدينة إكيمتشان باتجاه مدينة صغيرة في منطقة خاباروفسك المجاورة وعقب 10 دقائق من الإقلاع سمع الطياران صوتًا عاليًا في المحرك وقررا العودة إلى مطار إكيمتشان، ولكن الطائرة تحطمت على مسافة 600 متر فقط من مدرج الهبوط. حسبما أفادت وسائل إعلام محلية عن مصدر من نيابة بلاجوفيشتشينسك عاصمة منطقة أمور.

وأفادت المصادر أن الطائرة تعرضت لأضرار خطيرة خلال الهبوط الاضطراري، ما أدى إلى اشتعالها، فيما أضاف أن العاملين في المطار تمكنوا من إخراج الربان من الطائرة، بينما توفي مساعده جراء الحروق التي أصيب بها.