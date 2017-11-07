خادم الحرمين يتلقى برقيات عزاء من قادة الإمارات في وفاة الأمير منصور

نايف السالم(صدى):

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- برقية عزاء ومواساة من أخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة أعرب فيها عن صادق تعازيه ومواساته في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة عسير إثر تحطم الطائرة المروحية التي كانت تقله ومرافقيه داعيا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أخاه خادم الحرمين الشريفين والأسرة المالكة الكريمة وذويه جميل الصبر وحسن العزاء.

كما تلقى خادم الحرمين الشريفين برقية عزاء ومواساة من أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الأمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة برقيات تعزية مماثلة عبرا فيها عن تعازيهما وصادق مواساتهما بوفاة صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة عسير مبتهلين إلى الباري جل وعلا أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أخاهم خادم الحرمين الشريفين والأسرة المالكة الكريمة جميل الصبر وحسن العزاء.