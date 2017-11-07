هذا ما فعله الزمن بعمر باخشوين وماجد عبد الله

ماجد محمد(صدى):

شارك اللاعب الدولي السابق وإداري المنتخب حاليًا الكابتن عمر باخشوين على موقع التواصل الاجتماعي تويتر صورتين بينهما فترة زمنية طويلة له مع مدير المنتخب الكابتن ماجد عبدالله.

وتم التقاط الصورتين في نفس الملعب إلا أن بينهما فترة زمنية طويلة عندما كانا لاعبين في المنتخب في الثمانينات، في حين التقط هذه الصورة لهما بمعسكر المنتخب الذي يقام حاليًا في البرتغال.