ديفيد مويز بديل بيلتش المقال من قيادة وست هام الإنجليزي

نواف السالم(صدى):

أعلن نادي وست هام يونايتد الاسم البديل لقيادة الفريق الإنجليزي فنيًا بعد إقالة سلافن بيليتش بسبب تواضع النتائج في الدوري واختار ديفيد مويز لتدريب الفريق اليوم الثلاثاء.

وأقيل الكرواتي بيليتش أمس الاثنين بعد اجتماع مع مسؤولي النادي ووجود الفريق في منطقة الهبوط بعد الخسارة 4-1 أمام ليفربول ليكتفي بتحقيق فوزين فقط في 11 مباراة بالدوري هذا الموسم.

وقال مويز في فيديو عبر حساب النادي على تويتر ” هذه مهمة كبيرة لكن أنا متأكد أن بوسعنا تحقيق النتائج المطلوبة حتى نهاية الموسم عن طريق اتحادنا جميعا “.