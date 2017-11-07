فيسبوك تتيح تحويل الأموال عبر ماسنجر لأول مرة في المملكة المتحدة

لندن(صدى):

بعدما أتاحت شبكة فيسبوك خاصية تحويل الأموال بشكل مباشر، أًصبح الآن بإمكان مُستخدمي ماسنجر في المملكة المتحدة تحويل الأموال بشكل مباشر من داخل المحادثات الفورية.

ويُمكن الاستعانة بتطبيق Pay Pal من داخل ماسنجر، فإلى جانب الميّزة الرسمية من فيسبوك، توفّر تطبيقات مثل تيليغرام وسلاك نفس الإمكانية أيضًا عبر أكثر من خيار. كل ذلك ضمن العديد من الخيارات لتحويل الأموال بشكل مُباشر بين المستخدمين في ماسنجر.

ويحتاج المستخدم لربط بطاقته الائتمانية بالحساب ليتمكّن فيما بعد من تحويل الأموال بشكل مُباشر دون وجود وسيط، شريطة أن يكون المُستلم في نفس البلد أيضًا.