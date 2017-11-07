الرئيس الأمريكي يطالب بتحرك عالمي ضد تهديد كوريا الشمالية النووي

واشنطن(صدى):

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريحات له اليوم من كوريا الجنوبية أنه مستعدّ لاستخدام الخيار العسكري ضد كوريا الشمالية إذا لزم الأمر.

كان مسؤولون أمريكيون أعلنوا في وقت سابق صباح اليوم أن ثلاث حاملات طائرات أمريكية ستُجري -لأول مرة- تدريبات في غرب المحيط الهادي خلال الأيام المقبلة؛ وذلك تزامناً مع الجولة التي يقوم بها الرئيس دونالد ترامب في آسيا.

وقالت ” رويترز “: إن المناورات ستشمل حاملات الطائرات ” يو إس إس نيميتز ” ، و ” رونالد ريغان ” ، و ” تيودور روزفلت ” ، بالإضافة إلى السفن الحربية المصاحبة لها.

وذكرت الوكالة أن هذه هي المرة الأولى التي تُجري فيها ثلاث حاملات طائرات أمريكية مناورات في المنطقة.

وقال مسؤولان حكوميان يابانيان: إن مدمرة يابانية ” إينازوما ” ستنضم هي الأخرى إلى الأسطول بعد عملية منفصلة استمرت ثلاثة أيام مع ” ريغان ” وسفينة حربية هندية في بحر اليابان انتهت الاثنين.

ولم يكشف المسؤولون الأمريكيون الأربعة والمسؤولان اليابانيان، تفاصيل المناورات (التوقيت والمكان)، كما رفضوا كشف أسمائهم.

وتأتي التدريبات وسط تزايد التوتر في المنطقة بسبب برامج كوريا الشمالية الصاروخية الباليستية والنووية، وفي الوقت الذي يقوم فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بجولة آسيوية مدتها 12 يوماً، بدأها باليابان يوم الأحد، والتقى بعدها بمسؤولين كوريين في سول التي وصلها اليوم.