بالصور.. أودي RS4 Avant الجديدة تبدأ مبيعاتها في ألمانيا

برلين(صدى):

فتحت أودي باب الحجز على الجيل الجديد من RS4 Avant في ألمانيا مع تقديم السيارة في أسواق أخرى قريبا, وبالنسبة لهذه السيارة التي تمثل أعلى الاصدارات من عائلة B9 فتبدأ من سعر 79.800 يورو أو ما يعادل 92.800 دولار. وقد تم الكشف عن هذه السيارة في معرض فرانكفورت 2017 منذ شهرين تقريباً وستأتي السيارة بمحرك TFSI V6 سعة 2.9 لتر جديد بشاحنين توربينيين.

ويولد المحرك قوة 444 حصان وعزم دوران 600 نيوتن متر مع نظام دفع كلي كواترو وناقل حركة مزدوج القابض أوتوماتيك من 8 سرعات محسن. وبهذه المواصفات يمكن تسارع السيارة من الثبات حتى 100 كمساعة في 4.1 ثانية بتحسن بنسبة 0.6 ثانية مقارنة بالجيل السابق مع سرعة قصوى تبلغ 250

كمساعة يمكن زيادتها الى 280 كمساعة بباقة RS Dynamics الاختيارية.

وتنافس هذه السيارة موديلات مرسيدس AMG C63 Estate الرياضية وتتميز بمظهر أكثر شراسة مقارنة بالموديل التقليدي وعجلات 19 بوصة قياسية و20 بوصة اختيارية. كما تأتي بمقاعد رياضية وعجلة قيادة مسطحة في جزئها السفلي وشعارات RS وشاشة مستقلة .