تركيا تعتقل 53 عسكريا على علاقة بـ ” جولن “

أنقرة(صدى):

أصدر الإدعاء التركي أوامر اعتقال بحق 53 عسكرياً برتبة سارجنت بسبب مزاعم عن صلاتهم برجل الدين فتح الله غولن، المقيم في الولايات المتحدة والمتهم بتدبير الانقلاب الفاشل الذي وقع العام الماضي.

وقالت وكالة الأناضول للأنباء، إن “ السلطات اعتقلت حتى الآن 20 من المشتبه فيهم في عمليات شملت 12 إقليماً وتلاحق 33 عسكرياً آخرين ” .

وقالت وزارة الداخلية، أمس الإثنين، إن “ نحو 700 شخص اعتقلوا خلال الأسبوع الماضي بسبب مزاعم عن وجود روابط لهم مع ما تطلق عليه أنقرة جماعة غولن الإرهابية ” .

واعتقلت السلطات نحو 50 ألف شخص منذ محاولة الانقلاب في يوليوالماضي، وعزلت نحو 150 ألفاً أو أوقفتهم عن العمل ومنهم عسكريون ورجال شرطة ومدرسون وموظفون بالحكومة بسبب مزاعم عن صلات بحركة غولن.ونفى غولن المقيم في منفاه الاختياري في ولاية بنسلفانيا منذ 1991 الاتهام وأدان محاولة الانقلاب.

وتخشى جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان وبعض الحلفاء الغربيين أن يكون الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يستغل محاولة الانقلاب كذريعة لخنق المعارضة.وتدفع الحكومة بأن الحملة ضرورية بسبب فداحة محاولة الانقلاب التي قتل فيها 240 شخصاً في 15 يوليو 2016.