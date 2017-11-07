فرنسا تعتقل 7 أشخاص خططوا لعملية إرهابية

باريس(صدى):

اعتقلت شرطة مكافحة الإرهاب، في عملية مفاجئة صباح اليوم الثلاثاء، 7 أشخاص على الأقل، في مداهمة أمنية في منطقة باريس، والألب البحرية، جنوب البلاد، لإحباط مخطط إرهابي وشيك.

وتتراوح أعمار المعتقلين السبع بين 18 و 65 سنة، في حين لا تزال عمليات التفتيش والمداهمة مستمرة، من قبل فرق أمنية مختلفة تابعة للقوات الخاصة في الشرطة الفرنسية، والإدارة الفرعية لمكافحة الإرهاب في مرسيليا، والإدارة العامة الفرنسية للأمن الداخلي، أي المخابرات الداخلية.

وأوضحت الصحيفة أن المعتقلين اتهموا رسمياً، بعد تحقيقات أطلقتها منذ مايو الماضي، قسم مكافحة الإرهاب التابع للنيابة العامة في باريس، أثبتت تورطهم في مشروع ” تنفيذ عمليات إرهابية وتفجيرات ”.