مجموعة ” طلعت مصطفى ” تنفي وجود مساهمات للوليد بن طلال في شركاتها

عادل الحربي(صدى):

نفت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، في بيان للبورصة المصرية، اليوم الثلاثاء، وجود أي مساهمات للأمير الوليد بن طلال، أو شركته المملكة القابضة أو أي من شركاته في المجموعة أو شركاتها التابعة.

وجاء في البيان أنه ما تم إنفاقه حتى الآن على مشروع امتداد وتوسعة فورسيزون شرم الشيخ والبالغ 213 مليون دولار، من المصادر التمويلية للمجموعة، وكذلك سيتم تمويل المبلغ المتبقى لإنهاء المشروع، والمقدر بحوالى 170 مليون دولار من المصادر التمويل الذاتية.

والمملكة القابضة” شركة استثمارات ضخمة مقرها الرياض يملك الأمير الوليد بن طلال 95% من أسهمها، ولديها سلسلة عقارات وفنادق وأسهم حول العالم، حيث تملك حصة في ” أبل ” و ” إي باي “.

وكانت لجنة مكافحة الفساد التي يرأسها سمو الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، قد أوقفت السبت الماضي، 11 أميرا، و4 وزراء حاليين، وعشرات الوزراء السابقين، ورجال أعمال، من بينهم الأمير الوليد بن طلال، في إطار حملة لمكافحة الفساد.