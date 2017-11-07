السلطات الأمريكية تعتقل شخص هدد بقتل أفراد الشرطة البيض

واشنطن(صدى):

اعتقلت السلطات الأمريكية رجلاً من تكساس يشتبه في أنه سافر إلى واشنطن لقتل كل أفراد الشرطة البيض، عند البيت الأبيض.

وقال جهاز الخدمة السرية الأمريكي، إن مايكل أريجا، وهو من دالاس ولم تذكر السلطات اسمه، اعتقل بعد ظهر الإثنين بعدما أصدرت الشرطة في مقاطعة مونتجمري في ماريلاند تحذيراً بشأنه في منطقة واشنطن ” .

وأضاف جهاز الخدمة السرية في بيان “ أفراد جهاز الخدمة السرية عززوا وضع الاستعداد على الفور وبدأوا في البحث عن أريجا ” .

وقال إنه “ بعد أكثر بقليل من ساعة على تلقي التحذير رصد الضباط أريجا قرب البيت الأبيض واقتادوه إلى الحبس دون أي مشكلات ” .