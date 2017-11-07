” بلدية القطيف ” تصدر 1601 رخصة إنشائية لأكثر من مليوني متر خلال العام الماضي

خالد الضبيبي(صدى):

أصدرت بلدية محافظة القطيف 1601 رخصة بناء مختلفة خلال السنة الماضية، اشتملت على مباني سكنية، وصناعية، وتجارية، وتعليمية، وصحية، ومساجد، ومباني حكومية أخرى .

وأوضح رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس زياد بن محمد مغربل, أن الرخص التي أصدرتها البلدية شملت الفترة منذ غرة محرم لعام 1438هـ، حتى نهاية ذي الحجة لعام 1438هـ , كما تنوعت ما بين إصدار جديد، وتجديد، إضافة إلى رخص تعديل، وتسوير، وبدل تالف، ونقل ملكية .

وبيّن المهندس مغربل أن عدد الرخص الصادرة لمبانٍ سكنية بلغت 83 وللمباني السكنية والتجارية 1436 رخصةً، فيما بلغت رخص المباني الصناعية 13 رخصة, والتجارية 45 رخصة، فيما أصدرت رخصتان لمباني تعليمية وصحية ومساجد، إضافة إلى رخصتين أخرى لمباني اجتماعية وحكومية .

وأشار رئيس البلدية إلى أن المساحات الإجمالية للأراضي بلغت 2,286,566 متراً مربعاً، وبلغ إجمالي مساحات البناء 3805926.36 متراً مربعاً، فيما بلغ إجمالي الطوابق لتلك الأبنية بما فيها الأدوار الأرضية 8691 طابقاً .