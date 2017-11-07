” العمل ” : ضبط مدرستين أهليتين خالفتا قرارات التوطين وتغريمهما 1.8 مليون ريال

طلال الغامدي(صدى):

ضبطت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ممثلة في وكالة التفتيش وتطوير بيئة العمل، مدرستين أهليتين ارتكبتا ست مخالفات لقرار التوطين ولنظام العمل، ما ترتب عليه تغريمهما مبالغ مالية وصل إجماليها 1,831,000 مليون ريال.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة خالد أبا الخيل :”إن التجاوزات التي ارتكبتها المدرستان المخالفتان تمثلت في: توظيف المرافقين دون الحصول على تصريح ساري المفعول وفق الشروط والاجراءات التي وضعتها الوزارة، وعدم دفع الأجور في

موعد استحقاقها “.

وأضاف: ” أن الوزارة ضبطت 75 عاملة مخالفة من جنسيات مختلفة في المدرستين الأهليتين يعملن في مهن مقصورة على السعوديات، كما رصدت مخالفات على الموقعين ذاتهما لتأخرهما في دفع أجور 32 عاملة سعودية “.

وأكد أبا الخيل استمرار الوزارة في تنفيذ الزيارات والحملات الميدانية على مختلف المنشآت، للتحقق من تطبيق التوطين ونظام العمل, مشيراً إلى حرص الوزارة على إيجاد فرص عمل للسعوديين والسعوديات الراغبين العمل في المدارس الأهلية، مبينًا أن توطين القطاعات والأنشطة الحيوية الذي تعمل عليه الوزارة يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، ورفع نسبة مشاركة السعوديين والسعوديات في سوق العمل.

ودعا المتحدث الرسمي، عملاء الوزارة إلى التعاون والإبلاغ عن مخالفات التوطين ونظام العمل من خلال الموقع الإلكتروني ” معا للرصد ” ، حيث سيتم التعامل الفوري مع البلاغات حرصًا على تحسين وتطوير بيئة سوق العمل وضبطها، مضيفًا أنه يمكن أيضًا الإبلاغ عن أي مخالفات عبر الاتصال على هاتف خدمة العملاء الموحد (19911).