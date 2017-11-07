صور| نزلاء سجون العاصمة المقدسة يتلون القرآن في إذاعة نداء الإسلام

عطيه اليوسف (صدى):

أقامة إدارة سجون العاصمة المقدسة بالتعاون مع إذاعة نداء الإسلام بتسجيل أصوات النزلاء وهم يتلون أيات من القرآن الكريم داخل مسجد إدارة السجن العام بسجون العاصمة القدسة.

وقال مدير سجون العاصمة المقدسة العقيد صالح بن علي القحطاني أن من ضمن البرامج الإصلاحية والتوعوية وتحديداً بالتوجيه الفكري والمعنوي للنزلاء بحفظ القران الكريم وتسخير جميع الجهود في تطوير حفظ القران الكريم حيث بلغت حلقات تحفيظ القرآن الكريم إلي أكثر من 30 حلقة تقام داخل السجن في الفتره الصباحية والفتره المسائية وتضم حلقات التحفيظ جميع الجنسيات يختلفون في اللغه ويتحدون في الدين، وتم تسمية إحدى حلقات تحفيض القران الكريم بإسم إذاعة نداء الإسلام لتكون بداية تعاون مستمر فيما بينهم ليكون إهداء لقناة إذاعة نداء الإسلام .

وتحدث الرائد حسين بن عبدالله الزهراني مدير شعبة التوجيه الفكري و المعنوي وقال ان حفظ القران هو أحد البرامج التي تقدم للنزلاء ويتم تحفيز النزلاء مادياً في حال إنتظامه داخل الحلقات المخصصه.

الجدير بالذكر أن المدرسين الذين يُحفّظون القران هم أكفاء لتعليم النزلاء وأيضاً كذلك يتم تقديم شهادة لإجتيازه الأجزاء التي إختبر فيها ليتم تخفيض محكويته من خلالها، وهذا الحافز له دافع قوي في دخول أعداد كبيرة من النزلاء في حلقات تحفيظ القرآن الكريم .

وتطرق فريق الإذاعة لسمع النزلاء واحداً تلو الأخر مع فرحة النزلاء بذلك حيث ستصل أصواتهم إلى أرجاء العالم، وقال مدير سجون العاصمة القدسة أن هذه البادره تعتبر بداية مباركة ليصل بها أصوت النزلاء إلى أرجاء العالم مشاركين بأصواتهم بتلاوة القران المجتمع الخارجي كتعزيز لدور أخواننا النزلاء الاجتماعي.

وشكر القحطاني الإذاعة المباركة علي رأسهم الأستاذ عبدالرحمن القبيسي مدير القناة و الشيخ عبدالرحيم الأمين و المخرج الأستاذ سالم الدوسري و جميع فريق إذاعة القران الكريم على إستجابتهم الدعوة وحضورهم للأخذ بيد هذه الفئه الغالية من المجتمع.

وسوف تذاع الحلقه يوم السبت الموافق 1439/2/21 الساعه الخامسه عصراً في إذاعة نداء الإسلامه برنامج ورتل القرآن.

