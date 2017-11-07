أكثر من 185 عائلة فلسطينية في مخيم درعا جنوب سوريا بلا خدمات

القدس المحتلة(صدى):

يعيش أكثر من 185 عائلة فلسطينية في مخيم درعا للاجئين الفلسطينيين جنوب سوريا معاناة كبيرة تزداد يوماً بعد يوم نتيجة عمليات القصف والحصار التي تمارسها قوات نظام الأسد على المخيم.

وأعلنت مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا في بيان اليوم أنها وثقت أسماء 256 ضحية فلسطينية من مخيم درعا سقطوا خلال الحرب في سوريا كما تعرض المخيم لدمار حوالي 70% من مبانيه نتيجة قصف طائرات قوات النظام السوري وسقوط القذائف .

وأشارت إلى أن قوات الأسد تستمر بقطع المياه عن المخيم منذ أكثر من 1310 أيام مما دفع الأهالي للتزود من مياه الآبار للشرب على الرغم من تلوثها والذي أدى إلى انتشار الأمراض الهضمية و الجلدية .

ورأت أن الحالة المتردية في المخيم و أعمال القنص والقصف والإهمال أجبر جزءاً كبيراً من الأهالي إلى ترك منازلهم والهجرة إلى خارج المخيم.