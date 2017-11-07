الاتحاد الأوروبي يعد قائمة سوداء للملاذات الضريبية عبر العالم

بروكسل(صدى):

يدرس وزراء مالية دول الاتحاد الأوروبي اليوم في بروكسل، إعداد قائمة سوداء للملاذات الضريبية عبر العالم، بعد التوافق بين حكوماتهم.

وقال مفوض الشؤون المالية في الاتحاد الأوروبي على هامش الاجتماع إن الكشف عن خفايا جديدة تتعلق بالملاذات الضريبية يمثل فرصة وحافزاً للاتحاد الأوروبي للتسريع في اتخاذ خطوات لمعالجة هذه الظاهرة التي تضر بالاقتصاد.

وأضاف أن “ الرأي العام بات يطالب بخطوات ملموسة لمنع التهرب الضريبي ، معرباً عن أمله في اعتماد قائمة سوداء للملاذات الضريبية قبل نهاية العام “.