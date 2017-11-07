” جيرسي ” منقذ ” أبل ” لخفض ضرائبها

أماني الغامدي(صدى):

اختارت مجموعة أبل، جزيرة جيرسي لخفض الضرائب التي يتوجب عليها دفعها، بعدما واجهت اتهامات بشأن مقرها في إيرلندا قبل أربع سنوات.

وقالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، إن أبل قررت بعدما بدأ برلمانيون أميركيون ثم مسؤولون ايرلنديون في 2013 دراسة الاجراءات التي تتبعها المجموعة لخفض ضرائبها عبر اقامة فروع لها في ايرلندا، اختيار مكان آخر مناسب. وتستند الصحيفة إلى ملايين الوثائق التي جاءت من مكتب “آبلباي” للمحاماة الذي يتمركز في برمودا.

وفي منتصف 2014 وتحت ضغط دول أخرى، عبرت إيرلندا عن رغبتها في إلغاء واحد من إجراءات خفض الضرائب تستخدمه أبل وشركات أخرى متعددة الجنسيات.

وقالت الصحيفة أن أبل توجهت بمساعدة مكتب المحاماة ” آبلباي ” إلى جيرسي التابعة لبريطانيا ولا تفرض ضرائب على الشركات، مشيرة إلى أن المجموعة ” حققت أرباحا وفق نظام الاوفشور تبلغ 128 مليار دولار — وعلى الأرجح أكثر من ذلك — لا تخضع لأي ضريبة في الولايات المتحدة ولضريبة صغيرة جداً في دول أخرى “.

وحسب الرسائل الإلكترونية التي تم تبادلها وتحدثت عنها ” نيويورك تايمز ” ، أصرت ” أبل ” على أن يبقى هذا الأمر سراً، وردا على سؤال لوكالة فرانس برس، رفضت آبل الإدلاء بأي تعليق.