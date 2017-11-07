ولي عهد أبوظبي يستقبل ” الحريري ” لإجراء محادثات

أبو ظبي(صدى):

التقى الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة لدولة الإمارات، اليوم الثلاثاء سعد الحريري، رئيس وزراء لبنان المستقيل مؤخرًا.

وكان ” الحريري ” قد أعلن استقالته، السبت الماضي، كاشفا عن مخطط لاغتياله، متهما إيران و حزب الله بالعمل على تقويض لبنان.

جاء في خطاب الإستقالة المتلفز أن الأجواء في لبنان مشابهة للأجواء قبل اغتيال والده رفيق الحريري. متهمًا إيران بمحاولة تدمير العالم العربي، والتدخل في شؤون الدول الأخرى. مدينًا استخدام سلاح حزب الله لفرض أمر واقع في لبنان.

وأعلن تلفزيون المستقبل، اليوم الثلاثاء، أن الحريري غادر الرياض في طريقه لأبوظبي لإجراء محادثات مع الشيخ محمد بن زايد.