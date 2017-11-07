” الصادرات السعودية ” تطرح وظيفة شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

طرحت هيئة تنمية الصادرات السعودية “ الصادرات السعودية ” ، وظيفة إدارية شاغرة للسعوديين، بمسمى “ أخصائي أول التخطيط الاستراتيجي ” ، وذلك للعمل بمقر الهيئة في مدينة الرياض.

وأبرزت الهيئة، أنّ الوظيفة المتاحة لحمَلة درجة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، أو ما يعادلها، ويفضل درجة الماجستير، مع وجود خبرات سابقة.

وأوضحت الهيئة، أنّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 6 نوفمبر 2017م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 5 يناير 2018م.

وأعلنت الهيئة، أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظيفة المُعلنة، الدخول على الرابط التالي: ” هنــــــــا ” .