4 مؤشرات على أن زوجك يحاول تغييرك
قالت أخصائية بالعلاقات الزوجية، إنه عندما يحاول شريك تغيير الطرف الآخر، يعني أنّه لم يستطع تقبّله أو تقبّل نمط حياته والتكيّف معه، فإمّا أن ينجح في تحقيق هذا التغيير وإمّا أن يفشل وهنا تبدأ المشاكل. لذلك ولكي تعرفي ما إذا كان زوجكِ يحاول تغييرك إبحثي عن هذه العلامات الـ 4.
1- يرفض الخروج مع أصدقائك: فإذا كان لا يحبّ أصدقاءكِ ويرفض الخروج معهم ويفضّل ألاّ تقومي بذلك أنتِ أيضًا وهذا الأمر ينطبق كذلك على علاقتك بعائلتك فإذًا هو لا يتقبّل أن يتشارككِ مع أحد ويحاول تغيير نمط حياتك هذا.
2- لا يعطي أهمية لرأيك: لا يهتمّ لما تقولين لأنّه لا يصغي إليك حتى ولا يعطي قيمة لرأيك لأنّ رأيه هو الأهم، فإذًا زوجك أنانيّ للغاية ولا يرى سوى نفسه أولًا ويحاول أن يغيّرك أنتِ أيضًا لكي تبدي أهمية به أكثر من نفسك.
3- يطلب منك دائمًا أن تغيِّري بمظهرك: سواء كان يطلب منك باستمرار خسارة الوزن، أو تغيير تسريحة شعرك أو يختار لك الملابس بنفسه، فهذا دليل إلى أنّه يحاول تغيير مظهرك الخارجي. علمًا أن من المهم أن يعطي رأيه ببعض التفاصيل لكن ذلك لا يعني أن يأخذ كل القرارات بالنيابة عنك.
4- يغضب من كل ما تقومين به: وأخيرًا، قد تضايقه بعض تصرفاتك وأنت قد تتضايقين منه أحيانًا لكن إذا كان يغضب منك على كل ما تقولينه أو تقومين به فهذا يعني أنّه لم يعد يتقبّلك كما أنت ويحاول تغييرك.
برق[ عدد التعليقات: 10969 ] نشر منذ 1 ساعة
ابك الحرمه اذا جاها وراعين ماعاد تقدر تغيرها لان هالوراعين مثل الوتد
الله ثبتها تثبيت والا ودنا بقلعتها والصبح ماصبح
لكن ممكن الواحد يتلحلح ياخذ وحده ثانيه ، لكن الله يعيييين على شختك بختك
يمكن تطلع اخبيله وممكن تطلع دنفوسه وممكن تطلع وسخه وممكن تطلع ابقره
ومممكن وممكن وممكن
علوووووووم ياسلّوم
ماش ماش ، ياحظ الخوارج حظاه ، قبل يتزوج يشوف ويتمقل ويعرف ثقافة اللي
قدّامه ومستوى ادراكه ووعيه وتقبله للحياة وهل هو صاحي والا مجنون ، اما حنّا فالله
يخلف بس ،، خذها مغمغمه ولا تشوفها الابغرفة النوم وانت وحظك ونصيبك😥
لااااااا وأَلْعَن من هذا اذا ما أعجبتك 😞 اتحداك تطلقها 😥 تبلش مع اَهلها وكثرة
تشرههم عليك
يعني تستحي تقول بنتكم ماتصلح ، فتضطر تبلعها بعفنها عالاقل فترة شهرين حتى
يتقبل المجتمع خبر طلاقها 😓
والشهرين هذي الله يعينك ” تنفقع كبدك منها وانت صابر
الظاهر بسافر للبوسنه والهرسك واخليكم ، اباشوف خلق الله على حقيقته
وعلى طبيعته 😎😎
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 5781 ] نشر منذ 47 دقيقة
هههههه😊يرفض الخروج مع اصدقائك حلوه ذي؟😣😁😂😂ماخبرنا حرمه عندنا معها اصدقاء قولو صديقات ولا يخرج معهم هو😊😁😂على العموم اغلب الرجال مزاجيين ولا يمل حريم واغلبهم طقطقه فقط ولا عافك دور غيرك😊
جيبي فاضي[ عدد التعليقات: 197 ] نشر منذ 46 دقيقة
لا تعليق
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 1824 ] نشر منذ 40 دقيقة
هذه دراسه عالميه
وليست بالضروره تطبق لدينا
برق يابرق
اللي تبي تحصله في الوسنا تحصله هنيا -والعكس ايضا صحيح-
كل ديره فيها حقها من حريمها
كان زمان[ عدد التعليقات: 1844 ] نشر منذ 39 دقيقة
بالذات النقطة الثالثة … وفيها وقاحة
أذا كان يكررها ….. فمعناها قرف بمعنى الكلمة ..
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 1824 ] نشر منذ 36 دقيقة
للتصحيح ^^ البوسنا ^^
أمــــــــــــل الطيـــــــــــار[ عدد التعليقات: 11278 ] نشر منذ 21 دقيقة
والله كل الامور اعلاه بيد الزوجه هي من تحدد مصيرها مع الزوج ..وتحدد مكانتها بالنسبه له 😊
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.حتى وان كانت غير جميله تستطيع ان تبدو جميله بأهتماهها بنفسها وجسمها 😊
تحافظ على زوجها بان تغطي عيوبها باخرى👈 مثلا تستعين بشخصيتها وانوثتها ودلعها
لتجذب لها زوجها …الرجل يحب ان تكون زوجته كااااملة الانوثه ولو كانت قرده والله ليحبها 😁 لانها تأسره بشخصيتها لاشكلها ..فيستشعر معها رجولته ومكانته بالنسبه لها
الانثى تريد ان تشعر بضعفها وانكسارها امامه دون اذلال …وهو يريد ان يشعر بهيمنته وعنفوانه دون تسلط …هذا هو التوازن العاطفي الذي اوجده الله بالفطره بين الاثنين
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.يعني مو ممكن الرجال يتحمل قبح شكلك وقبح شخصيتك 😂😂
اثنين مايجتمعون دخيلك 😂😂😂
بحبشي بحالك من هون وهون وهتلاقي حاجات كثير حلوه فيكي تخليه يتشبث فيكي بكل جوارحه
أمــــــــــــل الطيـــــــــــار[ عدد التعليقات: 11278 ] نشر منذ 13 دقيقة
ع فكره الرقم 4 اهم النقاط اعلاه لانها تعطي انطباع عن السئم والسخط الذي هيمن على حياة كليهما
وهي مؤشر خطير جدا ..بحيث تصبح ردات الافعال عنيفه لاتفه سبب 👈ايذانا بقرب النهايه
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هذه النقطه المفروض تكون رقم واحد بالخبر وليس الاخيره
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 21395 ] نشر منذ 4 دقائق
هههههه