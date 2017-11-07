4 مؤشرات على أن زوجك يحاول تغييرك

متابعات(صدى):

قالت أخصائية بالعلاقات الزوجية، إنه عندما يحاول شريك تغيير الطرف الآخر، يعني أنّه لم يستطع تقبّله أو تقبّل نمط حياته والتكيّف معه، فإمّا أن ينجح في تحقيق هذا التغيير وإمّا أن يفشل وهنا تبدأ المشاكل. لذلك ولكي تعرفي ما إذا كان زوجكِ يحاول تغييرك إبحثي عن هذه العلامات الـ 4.

1- يرفض الخروج مع أصدقائك: فإذا كان لا يحبّ أصدقاءكِ ويرفض الخروج معهم ويفضّل ألاّ تقومي بذلك أنتِ أيضًا وهذا الأمر ينطبق كذلك على علاقتك بعائلتك فإذًا هو لا يتقبّل أن يتشارككِ مع أحد ويحاول تغيير نمط حياتك هذا.

2- لا يعطي أهمية لرأيك: لا يهتمّ لما تقولين لأنّه لا يصغي إليك حتى ولا يعطي قيمة لرأيك لأنّ رأيه هو الأهم، فإذًا زوجك أنانيّ للغاية ولا يرى سوى نفسه أولًا ويحاول أن يغيّرك أنتِ أيضًا لكي تبدي أهمية به أكثر من نفسك.

3- يطلب منك دائمًا أن تغيِّري بمظهرك: سواء كان يطلب منك باستمرار خسارة الوزن، أو تغيير تسريحة شعرك أو يختار لك الملابس بنفسه، فهذا دليل إلى أنّه يحاول تغيير مظهرك الخارجي. علمًا أن من المهم أن يعطي رأيه ببعض التفاصيل لكن ذلك لا يعني أن يأخذ كل القرارات بالنيابة عنك.

4- يغضب من كل ما تقومين به: وأخيرًا، قد تضايقه بعض تصرفاتك وأنت قد تتضايقين منه أحيانًا لكن إذا كان يغضب منك على كل ما تقولينه أو تقومين به فهذا يعني أنّه لم يعد يتقبّلك كما أنت ويحاول تغييرك.