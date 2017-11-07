إشارة بذيئة في موكب ترامب تعرض مستقبل امرأة للخطر

واشنطن(صدى):

تمكن مصور كان مرافقًا لترامب، من التقاط إشارة بذئية قامت بها جولي بريسكمان، في منطقة سترلينج بولاية فيرجينا أثناء مغادرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ملعب الجولف في 28 أكتوبر الماضي ما تسبب في تعرض مستقبلي المهني للخطر بعد أن قامت الشركة التي تعمل بها من فصلها عقابا لها.

وتقول بريسكمان (50 عاماً) لصحيفة “هافينجتون بوست” التي أوردت النبأ يوم الاثنين: “بدأ الدم يغلي في عروقي عندما كان يمر (بجانبي) “.

وتم تداول الصورة التي تظهر بها بريسكمان أثناء قيامها بالاشارة البذيئية على الانترنت، بعد أن تم نشرها على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، ثم استخدمت بريسكمان، التي تعمل محللة تسويق، الصورة المثيرة للجدل، كصورة شخصية لها على موقعي ” فيسبوك ” و ” تويتر ” ، وأخطرت الشركة التي تعمل بها – وهي ” أكيما إل إل سي ” المعنية بالإشراف على العقود الحكومية – بشأن ما تم تداوله على الإنترنت.

من جانبها، قامت الشركة بفصل السيدة، وهي أم لاثنين من الابناء، بعد ثلاثة أيام من الواقعة، حيث قالت إن بريسكمان انتهكت سياسات مواقع التواصل الاجتماعي، وكان من الممكن أن تضر بسمعة الشركة المهنية.

من ناحية أخرى، قالت بريسكمان إنها أخبرت الشركة بأن صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي لا تتضمن اسم الشركة التي تعمل بها، كما أن الواقعة لم تكن أثناء مواعيد العمل.

يشار إلى أن فرجينيا لديها قوانين عمل تسمح لشركات القطاع الخاص بفصل الموظفين لأي سبب من الأسباب. ولم ترد الشركة عندما طلبت منها الصحيفة التعليق.