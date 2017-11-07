طالب ينجو من الموت في مدرسة بمهد الذهب والشرطة تباشر الحادث

نايف السالم(صدى):

نجا طالب من الموت إثر سقوطه من الدور الثاني في فناء إحدى مدارس مهد الذهب الثانوية يوم أمس بالمحافظة.

وطبقاً لرواية شقيقه بدر حمود، فإنه أخيه الذي يدرس في الصف الأول ثانوي سقط من الدور الثاني بمدرسته، ونقل للمستشفى بواسطة أحد زملائه، حيث اتضح أنه تعرض لكسر في اليد اليمنى، وقد تلقى العلاج اللازم واطمئن الأطباء على صحته قبل أن يغادر التنويم مساء اليوم.

وأضاف أن سبب الحادثة التي تعرض لها شقيقه لم يتضح بعد، مؤكداً بأن الشرطة قد باشرت الموقع من حينه وبدأت في إجراءاتها الرسمية.