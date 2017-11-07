بداية لتمويل المنازل تعلن عن وظيفة شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

طرحت شركة بداية لتمويل المنازل بالرياض، وظيفة إدارية شاغرة للجنسين، بمسمى “ مدير أول أمن المعلومات ” ، وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في مدينة الرياض.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظيفة المتاحة لحمَلة درجة البكالوريوس في تخصص أمن المعلومات، مع وجود خبرات سابقة.

وأشارت الشركة إلى أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 6 نوفمبر 2017م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 6 فبراير 2018م.

وأوضحت أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المعلنة، الدخولهنا