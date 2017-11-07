توقعات باقتراب عملة ” بتكوين ” من 8 آلاف دولار

واشنطن(صدى):

توقعت مصرف ” جولدمان ساكس ” ، أشهر المؤسسات المصرفية في الولايات المتحدة والعالم، ارتفاع العملة الرقمية ” بتكوين ” إلى مستوى قياسي جديد، بعدما انخفضت 600 دولار فور ملامستها أعلى مستوياتها على الإطلاق خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي.

وخلال تعاملات اليوم الثلاثاء، ارتفعت ” بتكوين ” بنسبة 3.05% إلى 7171 دولارًا، في تمام الساعة 11:02 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

ومن جانبها قالت ” شيبا جفري ” المحللة الفنية لدى المصرف، في مذكرة صدرت الأحد الماضي، إن ” السوق أظهر دليلًا قويًا على اتجاه البتكوين للصعود عند تخطيها 6044 دولارًا، والمستوى المقبل هو 7941 دولارًا، وبمجرد تخطيه سيتواصل الصعود القوي ” .

وارتفعت ” بتكوين ” بأكثر من سبعة أمثال ما كانت عليه عند بداية العام، وبلغت مستوى قياسيا الأحد عند 7600 دولار قبل أن تنخفض إلى ما دون 7 آلاف دولار.