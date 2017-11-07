ديوان المظالم يطلق النظام الإلكتروني للمحكمة الإدارية العليا عبر ” معين “

طلال الغامدي(صدى):

أطلق ديوان المظالم النظام الإلكتروني للمحكمة الإدارية العليا، الذي يتيح تقييد الاعتراضات لدى محاكم الاستئناف الإدارية وتحويلها واستلامها من وإلى المحكمة الإدارية العليا إلكترونياً، و من ثم قيدها وتبادل المذكرات فيها وإحالتها للدائرة المختصة في المحكمة، وإثبات إجراءات الترافع والفصل في الاعتراضات إلكترونياً .

وتأتي هذه الخطوة استمراراً في استكمال سلسة الإجراءات القضائية الإلكترونية، استكمالاً لخدمات برنامج “مُعين” الإلكتروني, ومواصلةً للسير في تحقيق الأهداف المرسومة ضمن استراتيجية ديوان المظالم 2020 بإشراف مباشر من معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف .

وجاءت هذه الخطوة محققةً لهدفٍ من أهداف استراتيجية ديوان المظالم 2020، وما ترمي إليه من التحول الإلكتروني لأعمال ديوان المظالم، بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 , حيث يأتي إطلاقها ضمن سلسلة الخدمات الالكترونية في ظل سعي ديوان المظالم، للتحول الإلكتروني والتقني لتقديم خدماته للمستفيدين، وذلك بهدف الاستفادة من التقنية الحديثة في الترافع القضائي للوصول إلى قضاء عادل وناجز وفق تطلعات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – , حيث تقوم الدولة بدعم هذا القطاع المهم بكل ما يحسن بيئته ويطور أعماله، مسخرة له الإمكانيات المادية كافة التي تسهم في نهضته، ليواكب مرفق العدل والقضاء التطلعات السامية والرؤية الكريمة للمملكة، وبما يوازي مكانتها على الصعيدين الإقليمي والدولي .