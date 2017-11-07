الاتصالات توفر وظائف إدارية شاغرة للرجال

فاطمة المالكي(صدى):

وفرت شركة الاتصالات السعودية وظائف إدارية شاغرة للرجال، لحمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات، مع وجود خبرات سابقة، وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في مدينة الرياض.

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– أخصائي الرقابة المالية: درجة البكالوريوس في تخصصات: (المحاسبة، المالية).

– أخصائي أول تطوير الأعمال: درجة البكالوريوس أو درجة الماجستير في تخصصات: (إدارة الأعمال، علوم الحاسب الآلي، نظم المعلومات)، أو في أي مجال ذي الصلة.

– خبير تسويق: درجة البكالوريوس أو درجة الماجستير في تخصصات: (التسويق، إدارة الأعمال).

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 6 نوفمبر 2017م، والتقديم مُستمر حتى تاريخ 16 نوفمبر 2017م.

ولفتت الشركة، إلى أنه للتقديم ومعرفة شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الضغط على هذا الرابط “هنا “.