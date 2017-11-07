ثغرة خطيرة بتطبيق ” تويتر ” استغلها شخصان بهذه الطريقة

أماني الغامدي(صدى):

عثر شخصان من مستخدمي تويتر في ألمانيا على ثغرة خطيرة في التطبيق تمكنا عبرها من نشر تغريدة مؤلّفة من 35 ألف حرف.

وتعاون كل من Timrasett وHackneyYT في العثور على الثغرة واستغلالها، لينشروا التغريدة ويثيروا كثيرًا من الجدل بين المستخدمين، قبل أن تقوم تويتر بحذفها وحظر حساباتهم نتيجة لاستغلال الثغرة.

وقامت تويتر فيما بعد بإغلاق الثغرة التي كانت عبارة عن تلاعب واستغلال لتراميز الروابط، كما قامت بإعادة تفعيل حسابات المستخدمين المسؤولين عنها بعد اعتذارهما لأنهم بالأساس خالفا شروط استخدام الموقع التي تتضمّن عدم استغلال أي ثغرة والأفضل إخطار الشركة بشكل فوري.

ويُمكن مشاهدة التغريدة من موقع أرشيف الذي يحتفظ بكل الصفحات الإلكترونية الموجودة على الإنترنت تقريبًا. وقام المستخدم Hexawaxing بشرح جزء من الذي حصل، مؤكّدًا وجود تفاصيل أُخرى لم يكشف عنها.