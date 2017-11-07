شركة نوماك تطرح وظيفة فنية شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

طرحت شركة نوماك “ NOMAC ” ، المتخصصة بمجال التشغيل والصيانة لخدمة تحلية المياه وتوليد الطاقة، وظيفة فنية شاغرة للسعوديين، بمسمى “ مشغل حقل عمليات ” ، وذلك للعمل بفروع الشركة بمحطة تحلية المياه في رابغ.

وأبرزت الشركة، أنّ الوظيفة المتاحة لحملة شهادات الثانوية العامة أو الدبلوم، مع وجود خبرات سابقة.

وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 6 نوفمبر 2017م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 5 يناير 2018م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظيفة المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: ” هنــــــــا ” .