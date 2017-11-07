مستشفى الملك فيصل التخصصي يعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، عن توفّر عدد من الوظائف الصحية والإدارية الشاغرة، لحمَلة شهادات الزمالة والدكتوراه والماجستير والبكالوريوس والدبلوم والثانوية العامة والكفاءة المتوسطة والابتدائية، في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بفروع المستشفى في مدينة الرياض.

وأبرز المستشفى، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– كبير الاستشاريين (أمراض الدم): شهادة الزمالة أو درجة الدكتوراه في تخصص ذي الصلة.

– كبير محللي المعلومات الصحية: درجة الماجستير أو درجة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الكمبيوتر، المعلوماتية، العلوم الصحية)، أو المجالات ذات الصلة.

– مشرف عيادة الأسنان: درجة الماجستير أو درجة البكالوريوس في مجال طب الأسنان.

– مساعد رعاية: شهادة الدبلوم فأدنى في تخصص التمريض.

– مساعد صيانة: شهادة الكفاءة المتوسطة.

– سائق: الشهادة الابتدائية.

وأوضح المستشفى، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 4 نوفمبر 2017م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 5 يناير 2018م.

وأشار المستشفى إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، الدخولهنا