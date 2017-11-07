بالفيديو.. مصارع يقضي على منافسه في 90 ثانية فقط

متابعات(صدى):

90 ثانية فقط، هي المدة التي استغرقها المصارع تيوان كلاكستون في تحقيق الانتصار على منافسه خلال مسيرته الاحترافية في عالم MMA، محققًا انتصارًا رائعًا في عرض بيلاتور 186.

وتفوق ” كلاكستون ” على منافسه جوني بونيلا بومان في الجولة الأولى، عندما حلق عاليًا وضربه بركبته في وجهه ليسقط على الأرض بعد دقيقة ونصف الدقيقة فقط، حيث قفز المصارع الأمريكي في الهواء وأمسك رأس بونيلا بومان وضربه بركبته في رأسه ليتراجع للخلف ثم يسقط بالضربة القاضية.

وأدرك ” كلاكستون ” أن المعركة انتهت وبدأ الاحتفال وقفز على حاجز الحلبة، حتى قبل أن يقرر الحكم فوزه في مباراته الاحترافية الأولى في وزن الريشة.

وانتصر المصارع الأمريكي البالع عمره 24 عامًا في عالم الهواة في 7 نزالات دون أن يخسر أو يتعادل في أي نزال آخر.