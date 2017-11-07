جامعة الملك عبدالله لعلوم التقنية تطرح وظائف هندسية وإدارية

فاطمة المالكي(صدى):

طرحت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية- المتخصصة في أبحاث الدراسات العليا، وظائف هندسية وإدارية شاغرة، لحمَلة درجة الدكتوراه ودرجة الماجستير ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات، وذلك للعمل في مقر الجامعة بمركز ثول شمال محافظة جدة.

وأوضحت الجامعة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– أخصائي عمليات البحوث: درجة الدكتوراه في تخصصات: (الهندسة الكهربائية، والهندسة الكيميائية، والعلوم الفيزيائية).

– مسؤول المالية والتخطيط: درجة البكالوريوس في تخصصات: (التمويل، أو المحاسبة).

– مهندس إدارة الأصول: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الميكانيكية، والكهربائية، والصيانة، أو الصناعية).

– مسؤول ارتباطات المستخدم: درجة البكالوريوس أو درجة الماجستير في تخصصات: (المجال العلمي أو التقني، إدارة الأعمال).

– مدقق أول: درجة الماجستير أو ما يعادلها في تخصصات: (المالية، والمحاسبة)، أو المجالات ذات الصلة.

وأشارت الجامعة إلى أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 6 نوفمبر 2017م.

وقالت الجامعة إنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة؛ الدخول على الرابط التالي: ” هنا ” .