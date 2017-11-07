طحلب سام سبب احمرار لون بحيرة السمكة بأبحر الشمالية

خالد الضبيبي(صدى):

قالت الدكتورة فتون الصائغ، رئيسة وحدة المنتجات البحرية الطبيعية بمركز الملك فهد للأبحاث بجامعة الملك عبدالعزيز، إن ” سبب تحول لون بحيرة السمكة بأبحر الشمالية هو ازدهار طحلب سام بها وليس ” الصدأ ” كما تردد “.

ودعت إلى عدم الاقتراب من البحيرة مؤقتاً وعدم السباحة فيها، مطالبةً الجهات المعنية بمتابعة الأمر وتفعيل أنظمة رصد الظاهرة حتى لا يتأثر رواد البحيرة بسموم الازدهار الطحلبي.

وأضافت ” الصائغ ” أنه بالكشف على عينات من الماء بالبحيرة تبين وجود ازدهار لطحلب سام يُسمى ” Microcystis ” ، ويسبب أضراراً صحية لجسم الإنسان بمجرد التعرّض للرذاذ، ومن أعراض الإصابة به صعوبة التنفس والدُوار والتقيؤ.

وأشارت الأستاذة بكلية العلوم إلى أن هذه الظاهرة تكررت كثيراً في الشواطئ السعودية، وأدت إلى نفوق الأسماك وتهديد سلامة حياة الكائنات البحرية.