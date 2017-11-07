” راشد عبدالرحمن الراشد وأولاده ” تطرح وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

وفرت مجموعة شركات راشد عبدالرحمن الراشد وأولاده، وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، لحملة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم بعدد من التخصصات، وذلك للعمل بفروع إحدى الشركات التابعة لها في كل من “الرياض، وجدة”.

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مدير منطقة العمليات.

– ممثل مبيعات.

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 6 نوفمبر 2017م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 6 فبراير 2018م.

وبيّنت الشركة أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى زيارة الموقع من ” هنا “.