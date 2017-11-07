” الجزائية ” تقضي بالقتل على مواطن هاجَمَ مدرعات أمنية في القطيف

خالد الضبيبي(صدى):

قضت المحكمة الجزائية المتخصصة في العاصمة الرياض، بالقتل تعزيراً على مواطن هاجم مدرعات أمنية في محافظة القطيف بالمنطقة الشرقية.

في حيثيات الحكم أُدين المتهم بإطلاق النار على مدرعات الأمن وعلى رجال أمن وهم بداخل دوريتهم الأمنية خلال مباشرتهم عملهم في حفظ الأمن بالمحافظة.

وعلى إثر ما توافر من ادلة ضد المتهم، قضت المحكمة في حكمها الابتدائي بالقتل تعزيراً، جراء فعله الإرهابي.