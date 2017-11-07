أسعار النفط تستقر عند أعلى مستوياتها منذ عامين ونصف

طلال الغامدي(صدى):

استقرت أسعار النفط عند أعلى مستوياتها في عامين ونصف العام تقريبًا وبعدما قفزت بأعلى وتيرة خلال عام، في ظل تفاؤل المستثمرين إزاء آفاق السوق المدعومة بتحركات المنتجين لكبح المعروض.

وتراجعت أسعار العقود الآجلة لخام ” برنت ” القياسي تسليم يناير بمقدار ثلاثة سنتات إلى 64.24 دولار للبرميل، كما انخفض ” نايمكس ” الأمريكي تسليم ديسمبر بمقدار ثلاثة سنتات إلى 57.32 دولار للبرميل، في تمام الساعة 09:09 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

وسجل خام ” برنت ” أقوى مكاسب يومية منذ ديسمبر 2016 خلال تعاملات أمس الإثنين، فيما ارتفع ” نايمكس ” بأعلى وتيرة منذ نهاية نوفمبر من العام الماضي، وسجل الخامان أعلى إغلاق منذ منتصف 2015.

وجاء ذلك بعدما أبدت السعودية وروسيا استعدادهما وتأكيدهما ضرورة مواصلة بذل المزيد من الجهود بالتعاون مع باقي المنتجين في سبيل خفض المخزونات العالمية وتحقيق التوازن بالسوق.

وتترقب الأسواق صدور بيانات حول المخزون النفطي الأمريكي، وتشير توقعات المحللين في مسح لموقع “إنفستنج” إلى هبوط مخزونات الخام 2.8 مليون برميل، ومخزونات البنزين بمقدار 2.2 مليون برميل.