نسما القابضة تطرح وظيفة هندسية شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

طرحت الشركة الوطنية ” نسما القابضة ” ، وظيفة هندسية شاغرة للسعوديين، بمسمى “ مهندس الاختبار والتكليف ” ، وذلك للعمل بفروع إحدى الشركات التابعة لها “ نسما للكهرباء ” ، في محافظة جدة.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظيفة المتاحة لحملة الدرجة الجامعية في تخصص ذي الصلة، ولا يشترط وجود خبرات سابقة.

وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 6 نوفمبر 2017م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 5 يناير 2018م.

وأشارت الشركة، إلى أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظيفة المُعلنة، يرجى الدخولهنا

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