بالفيديو.. سمك قرش يٌهاجم غواصة بطريقة شرسة

لندن(صدى):

وثق فريق عمل برنامج ” كوكب الأرض الأزرق ” التابع لهيئة الإذاعة البريطانية، مقطع فيديو، أثناء نزولهم لأعماق المحيط لاستكشاف ما يسمى بـ ” سقوط الحيتان ” .

وأثناء تواجد العلماء في المحيط الأطلسي قبالة ساحل جزر الأزور، وجدوا بالفعل حوتا على عمق 2300 قدم وحوله عدد قليل من أسماك القرش، حيث أصيبوا بالصدمة عندما وجدوا الأسماك تتغذى على الحوت.

وبدت أسماك القرش متفاجئة عندما وجدت جسما غريبا يقترب من الحوت، وعبرت عن غضبها بمهاجمة الغواصة، حيث ظهرت في مقطع فيديو تصطدم بالنوافذ الزجاجية للغواصة.

