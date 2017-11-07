أسعار الذهب تتراجع مع ارتفاع الدولار

واشنطن(صدى):

تراجعت العقود الآجلة للذهب خلال تداولات اليوم، بعد تسجيلها بداية قوية هذا الأسبوع تزامنًا مع إقبال المستثمرين على شراء المعدن النفيس كملاذ آمن.

وسجلت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر تراجعًا بنسبة 0.2% لتصل إلى 1279.1 دولار للأوقية، كما انخفض سعر التسليم الفوري للذهب 0.28% إلى 1278.30 دولار للأوقية، في تمام الساعة 10:05 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

وارتفع مؤشر الدولار – الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام العملات الرئيسية – 0.12% إلى 94.86.

وأعلن رئيس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك ” ويليام دادلي ” أنه يستعد للتقاعد مبكرًا عما كان مخططًا.