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بالفيديو.. السويد تطرح أسرع سيارة في العالم.. تعرف على مواصفاتها

بالفيديو.. السويد تطرح أسرع سيارة في العالم.. تعرف على مواصفاتها
ستوكهولم(صدى):

طرحت شركة” Koenigsegg ” السويدية أسرع سيارة في العالم ” Agera RS ” حيث بلغ متوسط سرعتها 447 كيلومترا في الساعة، وتم اختبارها على الطريق السريع في ولاية ” نيفادا ” الأمريكية.

ووفقا لتقرير نشره ” توب جير ” ، فإن السيارة السويدية تجاوزت الرقم القياسي السابق المسجل باسم السيارة الرياضية الخارقة ” بوجاتي فيرون ” عام 2010 عندما بلغت سرعتها 431 كيلومترا في الساعة.

وليس هذا هو الرقم القياسي للسيارة ” أجيرا آر إس ” ، فقد سجلت سرعتها القصوى 457.93 كيلومتر في الساعة، وهو ما تخطى السرعة القياسية القصوى ” Hennessey Venom GT ” .


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