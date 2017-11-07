تراجع مؤشر بورصة قطر إلى مستوى الـ 8000 نقطة
فقَد مؤشر بورصة قطر، مستوى الـ8000 نقطة اليوم، وعاد لمستويات مايو 2012، وتراجعت بورصة قطر في مستهل تداولات اليوم الثلاثاء، بضغط هبوط 6 قطاعات تقدّمها العقارات.
وبحلول الساعة 10:01 صباحاً، انخفض المؤشر العام بنسبة 0.32% إلى النقطة 7988.86.
ووفق موقع ” مباشر ” الاقتصادي؛ فقد تراجعت 6 قطاعات تقدّمها ” العقارات ” بـ1.63%، لانخفاض 3 أسهم على رأسها ” إزدان ” بـ2.63%.
وانخفض ” الصناعة ” 0.43%، لهبوط 4 أسهم تقدّمها ” المستثمرون ” بـ 6.93%.
وهبط ” البنوك ” 0.14%؛ لانخفاض عدد من أسهمه، تَصَدّرها ” الإسلامية القابضة” بنسبة 7.33%.
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