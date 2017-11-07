تراجع مؤشر بورصة قطر إلى مستوى الـ 8000 نقطة

عادل الحربي(صدى):

فقَد مؤشر بورصة قطر، مستوى الـ8000 نقطة اليوم، وعاد لمستويات مايو 2012، وتراجعت بورصة قطر في مستهل تداولات اليوم الثلاثاء، بضغط هبوط 6 قطاعات تقدّمها العقارات.

وبحلول الساعة 10:01 صباحاً، انخفض المؤشر العام بنسبة 0.32% إلى النقطة 7988.86.

ووفق موقع ” مباشر ” الاقتصادي؛ فقد تراجعت 6 قطاعات تقدّمها ” العقارات ” بـ1.63%، لانخفاض 3 أسهم على رأسها ” إزدان ” بـ2.63%.

وانخفض ” الصناعة ” 0.43%، لهبوط 4 أسهم تقدّمها ” المستثمرون ” بـ 6.93%.

وهبط ” البنوك ” 0.14%؛ لانخفاض عدد من أسهمه، تَصَدّرها ” الإسلامية القابضة” بنسبة 7.33%.