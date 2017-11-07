أول تصريح للرئيس السيسي حول ترشحه للرئاسة

القاهرة(صدى):

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إنه مع الالتزام بفترتين رئاسيتين مدة الواحدة منهما 4 أعوام وعدم تعديل الدستور حالياً.

جاء ذلك في معرض رد على سؤال حول فرص الترشح لفترة رئاسية أخرى في مقابلة حصرية أجراها مع شبكة CNBC الأمريكية، حيث قال : ” سوف أحترم نص الدستور المصري، الذي يسمح للرؤساء بشغل مناصبهم لفترتين فقط، مدة الواحدة منهما أربع سنوات “.

يشار إلى أنه من غير المرجح أن يواجه السيسي معارضة قوية لدى ترشحه إذ يرى كثيرون في بقائه رئيساً ضرورة للاستقرار في بلد يعاني اضطرابات منذ عصفت أحداث 2011 التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك بالاقتصاد، ولم يؤكد السيسي إن كان ينوي الترشح لولاية ثانية في 2018 حيث من المفترض إجراء الانتخابات في مارس المقبل.