أمانة الشرقية تحصر 2588 سيارة مهملة وترفع 1163 تالفة في حاضرة الدمام

خالد الضبيبي(صدى):

تعتزم أمانة المنطقة الشرقية رفع 2588 سيارة تالفة، تم حصرها خلال الفترة الماضية ما بين سيارات تالفة ومهملة، بعد أن تم التنسيق بين البلديات والجهات الأمنية والجهات ذات العلاقة.

وأوضح وكيل الأمين للخدمات المهندس صالح بن عبد العزيز الملحم، أن أمانة المنطقة الشرقية تقوم بحملات دائمة في الأحياء؛ لإزالة المركبات التالفة حيث يقتصر عمل الأمانة وتحديدا إدارة النظافة على رفع المركبات التالفة والمتهالكة، مشيراً إلى أن وكالة الخدمات ممثلة في إدارة النظافة قامت خلال الفترة الماضية بالعمل على حصر السيارات التالفة والمهملة، من خلال تقسيم العمل على عدة مراحل زمنية تصل كل مرحلة إلى ثلاثة أشهر حيث تم خلال المرحلة الأولى رفع 1121 سيارة، وتم رفع 1163 خلال المرحلة الثانية، فيما يتم حالياً العمل على المرحلة الثالثة .

و بين أن عدد السيارات التي تم حصرها بحاضرة الدمام في المرحلة الثانية بلغ 2588 سيارة، لافتاً الى أن عدد السيارات التالفة التي تتبع اختصاص الأمانة وتم رفعها بلغ 1163 سيارة، فيما بلغ عدد السيارات المهملة التي تخص أدارة المرور 1425 سيارة.

وأفاد المهندس الملحم أن الآليات التي تتبعها الأمانة في رفع المركبات تتم بالتعاون بين البلديات والجهات الأمنية والجهات ذات العلاقة عن طريق رصد المركبة ، إذ يتم وضع ملصق على المركبة لمدة 15 يوما يتم بعدها إعداد محضر بالتعاون مع المرور والجهات ذات العلاقة ومن ثم ترفع إلى موقع الحجز لمدة 90 يوماً ثم يتم بيعها بالمزاد العلني وتتم إزالة المركبات بعد رفع اللوحات إلى المرور، ويحق للمواطن استعادة المركبة وسداد مستحقات السحب والحجز في هذه الفترة.