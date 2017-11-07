الحريري يغادر الرياض متجها إلى أبوظبي

حمود العنزي(صدى):

غادر رئيس الوزراء اللبناني المستقيل سعد الحريري، الرياض قبل قليل، متجهاً إلى أبو ظبي؛ للقاء ولي العهد الشيخ محمد بن زايد عند الساعة ١٢ ظهراً.

وهاجم الحريري في خطاب استقالته الذي القاه السبت الماضي، إيران وميليشيات ” حزب الله “؛ بسبب تدخلهم في الشؤون الداخلية لبلاده؛ معرباً عن خشيته من تعرضه للاغتيال.

وقال ” الحريري “: أشير بكل صراحة ودون مواربة إلى إيران التي ما تحلّ في مكان إلا وتزرع فيه الفتن والدمار والخراب، يشهد على ذلك تدخلاتها في الشؤون الداخلية للبلدان العربية في لبنان وسوريا والعراق والبحرين واليمن، يدفعها إلى ذلك حقد دفين على الأمة العربية ورغبة جامحة لتدميرها والسيطرة عليها “.

وتابع: ” وللأسف وجدت من أبنائنا من يضع يده في يدها؛ بل ويعلن صراحة ولاءه لها، والسعي لخطف لبنان من محيطه العربي والدولي بما يمثله من قيم ومُثُل، وأقصد في ذلك “حزب الله ” الذراع الإيراني ليس في لبنان فحسب بل في البلدان العربية “.