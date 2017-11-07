مليشيا الحوثي تهدد بضرب الملاحة في البحر الأحمر

فهمي محمد(صدى):

هدد الناطق باسم مليشيا الحوثي محمد عبدالسلام، اليوم، بضرب الملاحة الدولية في البحر الأحمر.

وأوقفت هيئة تابعة للأمم المتحدة إصدار تصاريح للسفن المتجهة إلى اليمن، وحثت جميع السفن الراسية في موانئ البلاد المطلة على البحر الأحمر على الرحيل فوراً.

ووفقاً لرسالة بريد إلكتروني حصلت عليها ” أسوشيتد برس ” ، أمس الإثنين، من ” آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش في اليمن ” ، ومقرها جيبوتي، فإن جميع التصاريح ” تم تعليقها مؤقتاً حتى إشعار آخر ” .