” مشاط “: نسعى لتحويل الحج والعمرة إلى صناعة

عادل الحربي(صدى):

كشف معالي نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط , عن مبادرة وزارة الحج والعمرة لإنشاء هيئة تخصصية تعمل على توصيف المهن والأعمال في الحج والعمرة, في إطار سعي الوزارة لتحويل عمل الحج والعمرة إلى صناعة يستفيد منها مستقبل هذا القطاع الحيوي ليصبح أحد روافد الاقتصاد السعودي الجديد بالتوافق مع رؤية المملة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020 .

ودعا معاليه خلال مشاركته أمس بورقة عمل في فعاليات الملتقى السعودي الأول للشركات الناشئة بجدة الذي نظمته جامعة أم القرى ممثلة في شركة وادي مكة للتقنية، الجامعات السعودية لمراجعة برامجها الأكاديمية ومناهجها لتواكب سوق العمل الحقيقي وتتسق مع فكر القطاع الخاص, مشيراً إلى أن الجامعات تخرج أعداداً من الطلاب تصل إلى أضعاف استيعاب القطاع الحكومي في المواقع الشاغرة، مطالباً بتمليك الخريجين المهارات والقدرة على إدارة العمل في القطاع الخاص .

وخلُص معالي نائب وزير الحج والعمرة في حديثه إلى أن أعمال الحج والعمرة كانت مقتصرة على عدد محدد من الشركات، والآن تم فتح المجال للشركات، فقفزت من عدد محدود إلى نحو 700 شركة، يعمل بها نحو 25 شاباً وفتاة سعودي لكل شركة، وهم في حاجة للتأهيل حتى يتحول العمل إلى صناعة للحج والعمرة .