الإصابة تحرم عبد الشافي لاعب الأهلي من مشاركة الفراعنة مواجهة غانا

ماجد محمد(صدى):

قرّر الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة هيكتور كوبر، المدرب الأرجنتيني، المدير الفني للفريق، استبعاد محمد عبدالشافي لاعب الأهلي من مباراة غانا، في الجولة الأخيرة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2018 بروسيا.

ومن المقرر أن يعقد الجهاز الفني اجتماعًا بعد المران، لمناقشة استدعاء آخر كبديل له من عدمه، ولن يتمكن اللاعب من اللحاق بالمباراة بسبب الإصابة بخشونة في الركبة، ولم ينجح في اجتياز الكشف الطبي خلال التدريبات، اليوم الثلاثاء، ولم يشارك في التدريبات الجماعية.